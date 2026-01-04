Die Biotech-Branche hat 2025 eindrucksvoll bewiesen, dass sie zurück ist. Nach mageren Jahren fließt wieder frisches Kapital in innovative Wirkstoffentwickler. Genau in diesem Umfeld hat DER AKTIONÄR ein aufstrebendes US-Biotech-Unternehmen mit einem neuartigen Therapieansatz identifiziert, das im laufenden und in den kommenden Jahren für erhebliches Kurspotenzial sorgen könnte.Mit einem völlig neuartigen immunologischen Ansatz will ein innovativer Biotech-Player eine der häufigsten chronisch-entzündlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär