Anzeige
Mehr »
Sonntag, 04.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WH SelfInvest
04.01.2026 11:00 Uhr
280 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Bulle & Bär - Rückblick auf die World of Trading 2025

Anzeige / Werbung

?? Bulle & Bär - Rückblick auf die World of Trading 2025 ??

2 Tage | über 17 Stunden Trading-Wissen | kostenloser Livestream

Der Vortragsraum "Bulle & Bär" war auch auf der World of Trading 2025 ein fester Anlaufpunkt für Trader und Investoren. Über zwei Messetage präsentierte WH SelfInvest ein hochkarätiges Programm mit mehr als 17 Stunden fundiertem Börsen- und Trading-Know-how, das live gestreamt und im Anschluss aufgezeichnet wurde.Zahlreiche Zuschauer nutzten die Möglichkeit, die Vorträge kostenlos zu verfolgen und praxisnahe Strategien aus den Bereichen Aktien, Optionen, Futures, systematisches Trading und Krypto kennenzulernen.

?? Freitag, 7. November 2025 - Raum "Bulle & Bär"

  • Jahresendrallye 2025 - So waren wir positioniert
    Falk & Arne Elsner (TradingBrothers)

  • Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden - so geht's!
    Matthias v. Mitschke-Collande

  • Optionen zur Portfolio-Optimierung
    Randolf Roth

  • Systematisch DAX & EUR/USD handeln
    Thorsten Helbig

  • Die heißesten Aktien für den Jahreswechsel
    Rene Berteit

  • Straddle oder Strangle - wann & wieso?
    Vincenzo Zinna

  • Buy & Hold schlagen - mit 30 Minuten am Tag
    Michael Hinterleitner

  • Handelssysteme nach dem Baukastenprinzip
    Stefan Fröhlich

  • Handelsstrategien, die wirklich funktionieren!
    Samuel Wartmann

?? Samstag, 8. November 2025 - Raum "Bulle & Bär

  • Top Swing Trades in 10 Minuten
    Dr. Daniel Sinnig

  • Deutsche Aktien im Check - Einstiegschancen erkennen
    Sascha Gebhard

  • Aktien mit X-Faktor - potenzielle Vervielfacher identifizieren
    Bastian Galuschka

  • Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften
    Andrei Anissimov

  • In 5 Schritten zur Gewinner-Strategie
    Rene Wolfram

  • Krypto neu gedacht - sicher, reguliert, transparent
    Stefan Behleit

  • Finanziell frei mit 3 Stunden pro Woche
    Thomas Hartmann

  • Mit Optionen zusätzliches Einkommen aufbauen
    Fritz Gerhager

?? Aufzeichnungen im YouTube-Archiv

Alle Vorträge aus dem Raum "Bulle & Bär" stehen weiterhin kostenlos auf YouTube zur Verfügung:

?? Zur YouTube-Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9CMrtnBZn4IoaLPmKI-Odlbbblnl7q6t

?? Fazit

Der Rückblick auf "Bulle & Bär" 2025 zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll strukturierte Marktanalysen, erprobte Handelsstrategien und praxisnahe Umsetzung sind. Das Programm bot sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Marktteilnehmern konkrete Impulse für den eigenen Trading-Alltag.

?? Risikohinweis

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten prüfen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.