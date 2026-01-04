Anzeige / Werbung

?? Bulle & Bär - Rückblick auf die World of Trading 2025 ??

2 Tage | über 17 Stunden Trading-Wissen | kostenloser Livestream

Der Vortragsraum "Bulle & Bär" war auch auf der World of Trading 2025 ein fester Anlaufpunkt für Trader und Investoren. Über zwei Messetage präsentierte WH SelfInvest ein hochkarätiges Programm mit mehr als 17 Stunden fundiertem Börsen- und Trading-Know-how, das live gestreamt und im Anschluss aufgezeichnet wurde.Zahlreiche Zuschauer nutzten die Möglichkeit, die Vorträge kostenlos zu verfolgen und praxisnahe Strategien aus den Bereichen Aktien, Optionen, Futures, systematisches Trading und Krypto kennenzulernen.

?? Freitag, 7. November 2025 - Raum "Bulle & Bär"

Jahresendrallye 2025 - So waren wir positioniert

Falk & Arne Elsner (TradingBrothers)

Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden - so geht's!

Matthias v. Mitschke-Collande

Optionen zur Portfolio-Optimierung

Randolf Roth

Systematisch DAX & EUR/USD handeln

Thorsten Helbig

Die heißesten Aktien für den Jahreswechsel

Rene Berteit

Straddle oder Strangle - wann & wieso?

Vincenzo Zinna

Buy & Hold schlagen - mit 30 Minuten am Tag

Michael Hinterleitner

Handelssysteme nach dem Baukastenprinzip

Stefan Fröhlich

Handelsstrategien, die wirklich funktionieren!

Samuel Wartmann

?? Samstag, 8. November 2025 - Raum "Bulle & Bär

Top Swing Trades in 10 Minuten

Dr. Daniel Sinnig

Deutsche Aktien im Check - Einstiegschancen erkennen

Sascha Gebhard

Aktien mit X-Faktor - potenzielle Vervielfacher identifizieren

Bastian Galuschka

Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften

Andrei Anissimov

In 5 Schritten zur Gewinner-Strategie

Rene Wolfram

Krypto neu gedacht - sicher, reguliert, transparent

Stefan Behleit

Finanziell frei mit 3 Stunden pro Woche

Thomas Hartmann

Mit Optionen zusätzliches Einkommen aufbauen

Fritz Gerhager

?? Aufzeichnungen im YouTube-Archiv

Alle Vorträge aus dem Raum "Bulle & Bär" stehen weiterhin kostenlos auf YouTube zur Verfügung:

?? Zur YouTube-Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9CMrtnBZn4IoaLPmKI-Odlbbblnl7q6t

?? Fazit

Der Rückblick auf "Bulle & Bär" 2025 zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll strukturierte Marktanalysen, erprobte Handelsstrategien und praxisnahe Umsetzung sind. Das Programm bot sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Marktteilnehmern konkrete Impulse für den eigenen Trading-Alltag.

?? Risikohinweis

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten prüfen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können.