Anzeige / Werbung
?? Bulle & Bär - Rückblick auf die World of Trading 2025 ??
2 Tage | über 17 Stunden Trading-Wissen | kostenloser Livestream
Der Vortragsraum "Bulle & Bär" war auch auf der World of Trading 2025 ein fester Anlaufpunkt für Trader und Investoren. Über zwei Messetage präsentierte WH SelfInvest ein hochkarätiges Programm mit mehr als 17 Stunden fundiertem Börsen- und Trading-Know-how, das live gestreamt und im Anschluss aufgezeichnet wurde.Zahlreiche Zuschauer nutzten die Möglichkeit, die Vorträge kostenlos zu verfolgen und praxisnahe Strategien aus den Bereichen Aktien, Optionen, Futures, systematisches Trading und Krypto kennenzulernen.
?? Freitag, 7. November 2025 - Raum "Bulle & Bär"
Jahresendrallye 2025 - So waren wir positioniert
Falk & Arne Elsner (TradingBrothers)
Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden - so geht's!
Matthias v. Mitschke-Collande
Optionen zur Portfolio-Optimierung
Randolf Roth
Systematisch DAX & EUR/USD handeln
Thorsten Helbig
Die heißesten Aktien für den Jahreswechsel
Rene Berteit
Straddle oder Strangle - wann & wieso?
Vincenzo Zinna
Buy & Hold schlagen - mit 30 Minuten am Tag
Michael Hinterleitner
Handelssysteme nach dem Baukastenprinzip
Stefan Fröhlich
Handelsstrategien, die wirklich funktionieren!
Samuel Wartmann
?? Samstag, 8. November 2025 - Raum "Bulle & Bär
Top Swing Trades in 10 Minuten
Dr. Daniel Sinnig
Deutsche Aktien im Check - Einstiegschancen erkennen
Sascha Gebhard
Aktien mit X-Faktor - potenzielle Vervielfacher identifizieren
Bastian Galuschka
Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften
Andrei Anissimov
In 5 Schritten zur Gewinner-Strategie
Rene Wolfram
Krypto neu gedacht - sicher, reguliert, transparent
Stefan Behleit
Finanziell frei mit 3 Stunden pro Woche
Thomas Hartmann
Mit Optionen zusätzliches Einkommen aufbauen
Fritz Gerhager
?? Aufzeichnungen im YouTube-Archiv
Alle Vorträge aus dem Raum "Bulle & Bär" stehen weiterhin kostenlos auf YouTube zur Verfügung:
?? Zur YouTube-Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9CMrtnBZn4IoaLPmKI-Odlbbblnl7q6t
?? Fazit
Der Rückblick auf "Bulle & Bär" 2025 zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll strukturierte Marktanalysen, erprobte Handelsstrategien und praxisnahe Umsetzung sind. Das Programm bot sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Marktteilnehmern konkrete Impulse für den eigenen Trading-Alltag.
?? Risikohinweis
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten prüfen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können.