Stuttgart (ots) -- 44 neue Millionärinnen und Millionäre- Bestmarke im Eurojackpot- Kreis Ludwigsburg hat das meiste GlückDas Glück ist im Südwesten zu Hause: Noch nie haben mehr Menschen bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg einen Millionenbetrag gewonnen als im vergangenen Jahr. 44 Glückspilze durften 2025 dank ihrer richtigen Tipps über einen mindestens siebenstelligen Betrag jubeln. Damit wurde die bisherige Bestmarke von 39 Millionengewinnen aus dem Jahr 2021 geknackt. Die höchste Summe räumte ein Glückspilz aus dem Hohenlohekreis ab: Er gewann im Mai 120 Millionen Euro im Eurojackpot (theor. Chance ca. 1:140 Mio.). Ein neuer Rekord!"2025 hat es Glücksgöttin Fortuna besonders gut mit Baden-Württemberg gemeint. Rund alle acht Tage durften wir im Schnitt einer Tipperin oder einem Tipper einen Millionenbetrag überweisen", sagte Lotto BW-Geschäftsführer Paul Nemeth. "Das sind nicht nur für die Gewinnerinnen und Gewinner echte Glücksmomente, sondern auch für uns als Unternehmen und das Land."LOTTO 6aus49 macht die meisten Millionärinnen und MillionäreAm meisten Glück brachte den Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern der Klassiker LOTTO 6aus49. Hier gab es insgesamt 17 Millionengewinne. Auch die europäische Lotterie Eurojackpot sorgte für Jubelstürme. Sieben Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer räumten bei den Ziehungen Millionenbeträge ab. Vier Millionengewinne wurden bei der Zusatzlotterie Spiel 77 erzielt und jeweils einer bei KENO sowie der GlücksSpirale und ihrer Zusatzlotterie Sieger-Chance. Außerdem glückte ein Millionengewinn mit einem Rubbellos von Lotto BW.Zwölf auf einen SchlagDie meisten Millionengewinne bei einer einzigen Ziehung gab es am 31. Dezember. Dank der Silvester-Millionen durften sich gleich zwölf Tipperinnen und Tipper aus dem Südwesten über den Spitzengewinn von genau einer Million Euro freuen (theor. Chance 1:250.000) und hatten damit einen traumhaften Start ins neue Jahr. Die auf drei Millionen Stück limitierten Lose für die exklusiv in Baden-Württemberg angebotene Lotterie waren bereits Anfang Dezember vergriffen.Maximalsumme bei Eurojackpot abgeräumtDer höchste Gewinn im vergangenen Jahr glückte einem Mann aus dem Hohenlohekreis. Er hatte bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, 9. Mai, als einziger Tipper in allen 19 teilnehmenden Ländern Europas die fünf richtigen Gewinnzahlen 1, 5, 27, 36 und 43 sowie die beiden Eurozahlen 5 und 9 auf seinem Spielschein angekreuzt und gewann damit die maximal mögliche Summe von 120 Millionen Euro. Eine neue Bestmarke in Baden-Württemberg.Die größte Summe bei LOTTO 6aus49 räumte eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg an Weihnachten ab. Bei der Ziehung am Mittwoch, 24. Dezember, gewann sie mit den korrekt angekreuzten Zahlen 7, 8, 25, 32, 37 und 39 sowie der Superzahl 8 genau 37.915.180,00 Euro (theor. Chance ca. 1:140 Mio.).Baden vs. WürttembergZusätzlich zu den Millionengewinnen gab es insgesamt weitere 138 Tipperinnen bzw. Tipper, die sich über einen Großgewinn von mindestens 100.000 Euro freuen durften. "Im ganzen Land gewannen Glückspilze viele kleine und große Summen bei den Lotterien von Lotto BW. Im Vergleich zwischen Baden und Württemberg hat Württemberg einen leichten Vorsprung. Dort wurden 20 Großgewinne mehr erzielt", so Paul Nemeth.Kreis Ludwigsburg hat Nase vorneBesonders häufig jubelten die Menschen im Kreis Ludwigsburg. Hier wurden 15 Großgewinne erzielt. Auf Platz zwei im Glücksranking der Regionen liegt der Rhein-Neckar-Kreis mit 14 Treffern über mindestens 100.000 Euro. Auf Platz drei folgt der Kreis Karlsruhe mit 13 Großgewinnen.