© Foto: adobe.stock.comDie Edelmetalle waren zuletzt in Aufruhr. Silber, Platin und Palladium kamen kräftig unter die Räder. Gold geriet ebenfalls in die Mühlen einer Korrektur. Anleger sind alarmiert. Droht dem Goldpreis eine Neubewertung?Ruppiger Jahreswechsel für Edelmetalle - Gold vergleichsweise stabil Die letzten Handelstage gestalteten sich alles andere als ruhig. Vor allem für Silber, Platin und Palladium wurde es zwischenzeitlich ruppig. Den drei Überfliegern wurden ordentlich die Flügel gestutzt; zumindest vorerst. Und auch der Goldpreis konnte sich dem Ganzen nicht entziehen und geriet unter Druck. So langsam legt sich der Staub. Das gibt den Blick frei. In der medialen Berichterstattung hat sich die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE