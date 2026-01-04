MARBELLA (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat nach seinem Ausraster gegen Borussia Mönchengladbach eine Geldstrafe seines Vereins Borussia Dortmund akzeptiert. Nach dpa-Informationen verhängte die sportliche Führung des BVB im Trainingslager in Marbella eine Geldstrafe im hohen fünfstelligen Bereich. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Am Freitag hatte Trainer Niko Kovac nach der Ankunft in Andalusien gesagt, dass es noch kein Gespräch mit dem Adeyemi gegeben habe. Der 23-Jährige hatte beim 2:0 gegen Gladbach wenige Tage vor Weihnachten erbost auf eine vorzeitige Auswechslung reagiert. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte Adeyemi daran gehindert, in die Kabine zu flüchten und unmittelbar nach dem Spiel bereits eine Geldstrafe angekündigt./lap/DP/zb