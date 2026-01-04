2025 war ein gutes Börsenjahr, auch wenn der Zuwachs bei vielen Indizes und auch bei den großen Technologieaktien etwas schmaler ausgefallen ist als in den beiden Jahren zuvor. Aber bei einigen Aktien aus der zweiten Reihe und auch bei ausgewählten Rohstoffen haben sich hohe dreistellige Renditen einfahren lassen. 2026 wird das wieder möglich sein, aber es kommt noch mehr auf die richtige Selektion als im zurückliegenden Jahr an.Der DAX hat im zurückliegenden Jahr um 23 Prozent zugelegt, der S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
