Wochenausblick - Inflationsdaten im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag werfen wir erst einen Blick nach China, wo der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor die Richtung vorgibt. Lange bleibt die Aufmerksamkeit dort aber nicht, denn am Nachmittag rücken die USA in den Fokus: Der ISM-Index gilt als einer der wichtigsten Seismographen für die amerikanische Industrie und liefert frische Impulse für die Märkte.



Dienstag:



Inflations-Update am Dienstag: Das Statistische Bundesamt gewährt uns einen tiefen Einblick in die Preisstabilität Deutschlands. Neben den deutschen Standardwerten kommen auch die Daten für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf den Tisch. Durch diese EU-weite Methode lassen sich die Zahlen direkt mit unseren Nachbarn vergleichen, ein wichtiger Termin, um die Kaufkraft für 2026 richtig einzuordnen.















Mittwoch:



Vollgepackter Mittwoch: Vormittags stehen Einzelhandelsumsätze (DE) und die Euro-Inflation im Rampenlicht. Später liefern die USA mit dem ADP-Bericht und dem ISM-Service-Index wichtige Indikatoren für die größte Volkswirtschaft der Welt. Abgerundet wird der Tag durch die Quartalsberichte von Schwergewichten wie Exxon Mobil und Constellation Brands.













Donnerstag:



Donnerstags-Check: Während es im Wirtschaftskalender insgesamt etwas entspannter zugeht, liefert uns die Schweiz wichtige Inflationsdaten für den Vorjahresvergleich. Für Aktionäre ist der Tag dennoch ein Highlight, da Shell seine Bilanz für das abgelaufene Quartal vorlegt und Einblicke in die aktuelle Geschäftslage gibt.







Freitag:



Der Freitag hat es in sich und deckt alle großen Wirtschaftsräume ab. Zuerst schauen wir auf die Teuerungsrate in China, dann auf die europäischen Einzelhandelsdaten. Das Highlight wartet aber am Nachmittag in Übersee: Die Kombination aus US-Arbeitsmarktbericht und dem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan wird die Richtung für das Wochenende vorgeben. Ein echtes Daten-Feuerwerk zum Wochenausklang!















