XRP startet stark ins Jahr 2026 und verdrängt BNB aus den Top 4

Das neue Jahr beginnt mit spürbarer Erleichterung am Kryptomarkt. Bitcoin kletterte wieder über 90.000 US-Dollar, was das Sentiment verbessert. Ethereum arbeitet sich auf über 3.100 Dollar vor, viele Meme Coins verzeichnen zweistellige Gewinne und XRP zählt zu den Gewinnern. Es kam zu einer Verschiebung in der Rangliste der größten Kryptowährungen.

XRP erobert Platz 4 der Marktkapitalisierung

Bitcoin legte zuletzt rund 1,7 Prozent zu, Ethereum etwa 3,5 Prozent, und ein Großteil der Top-100-Coins notiert im grünen Bereich. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei XRP: Der Ripple-Coin legte innerhalb von 24 Stunden fast 10 Prozent zu und verdrängte Binance Coin (BNB) von Platz vier nach Marktkapitalisierung.

XRP erreicht eine Bewertung von rund 123 Milliarden US-Dollar, während BNB bei etwa 120 Milliarden Dollar liegt. Vor XRP rangieren nur Bitcoin, Ethereum und der Stablecoin USDT. Diese Entwicklung weckt Fragen, ob XRP vor einer nachhaltigeren Aufwärtsbewegung stehen könnte.

ETF-Zuflüsse und sinkendes Börsenangebot als Stütze

Konstante Kapitalzuflüsse in die Spot-XRP-ETFs sorgen für eine Verknappung des verfügbaren Angebots auf den Börsen. Schätzungen zufolge haben ETF-Emittenten bereits mehr als 1 Prozent des umlaufenden Angebots aufgekauft.

On-Chain-Daten zeigen, dass die XRP-Bestände auf Börsen ein Acht-Jahres-Tief erreicht haben. Ein sinkendes Angebot bei stabiler oder steigender Nachfrage gilt als bullisches Signal. Mit der Stimmungsaufhellung rechnen Beobachter mit einer Beschleunigung der Zuflüsse.

Bitcoin Hyper Presale überschreitet 30 Millionen Dollar

XRP notiert wieder über 2 US-Dollar, während Bitcoin Hyper Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der HYPER-Token hat kürzlich die Marke von 30 Millionen US-Dollar im Vorverkauf überschritten. Das Projekt erweitert Bitcoin durch eine Layer-2-Lösung für neue Anwendungsfälle und setzt auf die Solana Virtual Machine.

Übertragene BTC auf die Hyper Chain sollen schnelle, günstige Transaktionen sowie Zugang zu DeFi-Anwendungen und dApps bieten. Bitcoin würde aktiv für Staking, Lending und weitere Ertragsmodelle nutzbar. Der HYPER-Token wird für Transaktionsgebühren, Liquidität und weitere Funktionen benötigt.

