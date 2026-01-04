Bitcoin 2026: Chance auf Aufholjagd gegenüber Aktien und Edelmetallen

Das Jahr 2025 war von starken Ungleichgewichten geprägt. Während Edelmetalle und Aktienmärkte teils zweistellige Renditen erzielten, blieb der Kryptomarkt zurück. Bitcoin schloss leicht im Minus ab und war eine der schwächsten großen Assetklassen. Dieses Renditedefizit könnte die Basis für eine Aufholbewegung im Jahr 2026 bilden.

Extreme Renditeunterschiede im Jahr 2025

Silber stieg 2025 um rund 160 Prozent, Gold um etwa 66 Prozent. Große Aktienindizes wie Nikkei, Hang Seng und DAX legten je 25 bis 30 Prozent zu, der Nasdaq über 20 Prozent und der S&P 500 schloss deutlich im Plus.

Bitcoin beendete das Jahr trotz ETF-Zuflüssen, institutioneller Nachfrage und Käufen großer Marktteilnehmer mit einem Minus von rund 5 Prozent. Historisch bleiben solche Extremunterschiede zwischen Assetklassen selten dauerhaft bestehen, da Märkte Bewertungslücken schließen, insbesondere bei verbleibender Liquidität.

Verbessertes makroökonomisches Umfeld als Treiber

Das makroökonomische Umfeld hat sich entspannt: Die US-Wirtschaft verlangsamte sich ohne Rezession, die Inflation sank unter drei Prozent und die Arbeitslosenquote stieg leicht. Dies erhöht den Druck auf Notenbanken, die Geldpolitik zu lockern.

Globale Liquidität nimmt zu, da China, Japan, Indien und die USA ihre Wirtschaftssysteme stützen. Zudem werden 2026 klarere regulatorische Rahmenbedingungen für Kryptowährungen erwartet. Großbanken prognostizieren Bitcoin bei 140.000 bis 170.000 US-Dollar, getrieben durch ETF-Zuflüsse, geldpolitische Lockerungen und institutionelle Allokationen.

Bitcoin Hyper Presale übersteigt 30 Millionen Dollar

Viele Anleger richten den Blick auf Projekte, die an Bitcoins zukünftige Rolle anknüpfen. Bitcoin Hyper befindet sich in der Presale-Phase und hat bereits über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf starkes Interesse am HYPER-Token hinweist.

Das Projekt zielt auf eine funktionsfähige Layer-2-Blockchain für Bitcoin ab, um Transaktionen schneller und kostengünstiger zu machen. Es nutzt die Solana Virtual Machine für hohe Skalierbarkeit. Der HYPER-Token ist derzeit zu 0,013525 US-Dollar erhältlich und kann per Bankkarte oder Kryptowährungen erworben werden.

