Bitcoin startet stark in 2026: Wichtige Widerstände und Potenzial im Visier

Der Kryptomarkt beginnt das Jahr 2026 vielversprechend. Nach einem verhaltenen Jahresende zeigen sich Kryptowährungen fester und senden positive Signale. Bitcoin legte in der vergangenen Woche rund fünf Prozent zu und notiert derzeit bei etwa 91.700 US-Dollar. Die Marktstruktur wirkt stabiler, und die Risikobereitschaft kehrt langsam zurück.

Charttechnischer Ausbruch zeichnet sich ab

Im Vier-Stunden-Chart hat Bitcoin den Widerstandsbereich zwischen 89.500 und 90.500 US-Dollar überwunden. Diese Zone hatte zuvor mehrfach als hartnäckiger Widerstand gewirkt und wurde in den letzten Tagen immer wieder getestet. Der nachhaltige Bruch seit Mitte Dezember stärkt das kurzfristige Momentum.

Der nächste Widerstand liegt bei rund 94.000 US-Dollar. Ein Ausbruch darüber würde das Chartbild aufhellen und weiteres Potenzial eröffnen. Der RSI bei etwa 76 signalisiert einen überkauften Markt, schließt aber weitere Gewinne nicht aus. Eine kleinere Konsolidierung zur Trendbestätigung erscheint wahrscheinlich.

Der 200-Tage-Durchschnitt als entscheidende Hürde

Der 200-Tage-gleitende Durchschnitt bei rund 105.000 US-Dollar rückt in den Fokus der Anleger. Der Analyst Crypto Rover weist darauf hin, dass diese Linie historisch nach dem ersten Zyklushoch oft als massiver Widerstand wirkte und Bitcoin zunächst abwies.

Ein sauberer Ausbruch darüber hätte besondere Signalwirkung und könnte andeuten, dass Bitcoin den klassischen 4-Jahres-Zyklus verlässt. Layer-2-Lösungen könnten eine neue Rallye auslösen, indem sie Bitcoins Nutzen durch schnelle Zahlungen, Smart Contracts und neue Anwendungen erweitern.

Bitcoin Hyper Presale erreicht 30,75 Millionen Dollar

Netzwerke wie Lightning Network oder Stacks machen Bitcoin alltagstauglicher und steigern die Nachfrage nach BTC. Bitcoin Hyper nutzt Bitcoins Sicherheit als Fundament und baut eine zweite Ebene für mehr Funktionen auf.

Das Projekt basiert auf einer dezentralen, nicht-verwahrenden Bridge: Native BTC werden gesperrt und in HYPER-BTC tokenisiert, jederzeit rücktauschbar. Zero-Knowledge-Mechanismen und die Solana Virtual Machine ermöglichen schnelle, günstige Transaktionen sowie DeFi, Staking und Smart Contracts. Der HYPER-Token dient Gebühren, Governance und Staking mit 39 Prozent APY.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.