XRP Escrow bis 2028: 500 Millionen gesperrt - Droht ein Supply Shock?

In den letzten Tagen sorgt eine Zahl in der XRP-Szene für Aufregung: mehr als 500 Millionen XRP sollen bis 2028 gesperrt worden sein. Viele sehen darin einen Supply Shock durch Angebotsverknappung, der den Preis nach oben treiben könnte. Doch "gesperrt" bedeutet nicht "verbrannt" - Tokens sind nur zeitlich blockiert und können später freigegeben werden. Deshalb lohnt ein genauer Blick, ob es ein echter Markteffekt oder nur ein Narrativ ist.

XRP Escrow-Mechanik: Kontrolliertes Angebot statt Verschwinden

Ripple hat bereits 2017 große XRP-Bestände in zeitbasierte Escrows auf dem Ledger gelegt, um den Marktzufluss planbarer zu machen. Monatlich können bis zu 1 Milliarde XRP freigegeben werden. Der Unterschied zu Burning ist entscheidend: Escrow parkt Tokens nur vorübergehend, während Burning sie dauerhaft entfernt.

In der Praxis wandern freigegebene Tokens oft wieder in neue Escrows zurück, was Verkaufsdruck mindert. Das aktuelle "500 Millionen bis 2028 gesperrt" passt in diese bekannte Logik und stellt keinen Paradigmenwechsel dar.

Supply Shock oder Narrativ? Daten und Marktreaktion im Fokus

Ein echter Supply Shock braucht sinkendes verfügbares Angebot bei stabiler oder steigender Nachfrage. Bei XRP zeigen On-Chain-Flows und Börsenbestände, ob Liquidität enger wird. XRP notiert zuletzt über 2 US-Dollar, performt aber nicht zwangsläufig stärker als Bitcoin oder Ethereum.

Märkte verdauen gute Nachrichten oft ohne Explosion. Spot XRP ETFs haben über 1 Milliarde US-Dollar Vermögen, doch Zuflüsse können durch Gewinnmitnahmen neutralisiert werden. Derivate dämpfen via Leverage, und die Makro-Stimmung Anfang 2026 mit Bitcoin bei 90.000 US-Dollar ist stabil, nicht euphorisch.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Option als Kontrast zu XRP

Bitcoin Hyper als Bitcoin Layer-2 ermöglicht schnellere, günstigere Transaktionen plus Staking und DeFi. BTC wird über eine Bridge tokenisiert auf Layer-2 abgebildet, mit Sicherheit durch Verifikationsmechanismen und Commitments zu Bitcoin.

Das Konzept nutzt Bitcoin als Fundament für mehr Durchsatz und Programmierbarkeit. Wer skalierbare Bitcoin-Infrastruktur sucht, findet hier einen Ansatz, der es wert ist, genauer betrachtet zu werden.

