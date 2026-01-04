Ein 13 Milliarden Jahre alter Kugelsternhaufen kämpft im Zentrum unserer Galaxie ums Überleben. Neue Daten zeigen nun erstmals eindeutig, wie er dabei langsam den Kürzeren zieht. Einem Team von Astronom:innen ist der Nachweis gelungen, dass der Kugelsternhaufen NGC 6569 im Inneren unserer Milchstraße aktiv Sterne verliert. Die unter der Leitung von Joanne Hughes an der Universität von Seattle im US-Bundesstaat Washington durchgeführte Studie belegt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
