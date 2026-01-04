© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIEin Top-Analyst von Evercore ISI legt fest, welche Internet-Aktien 2026 aus seiner Sicht die besten Chancen haben. Amazon, Expedia und Zillow stehen besonders im Fokus.Der US-Finanzsender CNBC berichtet, dass Evercore ISI seine bevorzugten Internetwerte für das kommende Jahr präsentiert hat. Mark Mahaney, Leiter der Internetanalyse bei Evercore, nennt große Technologiekonzerne und kleinere Wachstumswerte als seine Favoriten für Long-Positionen in 2026. Amazon führt die Liste an An der Spitze steht Amazon. Mahaney erklärt, die Entwicklung rund um künstliche Intelligenz habe sich für Amazon Web Services deutlich verbessert. Er sagt, die KI-Story habe eine "positive Wendung genommen". Zudem …Den vollständigen Artikel lesen
