Sigulda (ots) -EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup Sigulda (LAT), 3.-4. Januar 2026Der 4. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup der Saison in Sigulda bot an zwei Wettkampftagen alles, was den Rodelsport ausmacht: historische Heimsiege, dramatische Entscheidungen in der Team-Staffel und hochklassige Einzelrennen bei Damen und Herren. Vor begeistertem Publikum auf der lettischen Eisbahn setzte der Weltcup ein starkes sportliches Ausrufezeichen zum Beginn des Olympia-Jahres 2026.Herren Doppel: Historischer Heimsieg und österreichische SiegesserieSigulda erlebte am Samstag einen Ausnahmezustand: Eduards Mikelsvics/Lukass Krasts feierten in 1:23,508 Minuten ihren ersten Weltcupsieg - und das ausgerechnet am 25. Geburtstag von Untermann Krasts. Unter lautem Jubel im Zielraum wurde der Premierensieg ausgiebig gefeiert.Die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt belegten mit 0,078 Sekunden Rückstand Rang zwei und übernahmen damit wieder die Führung im Gesamtweltcup. Platz drei ging an die erfahrenen Letten Martins Bots/Roberts Plume (+0,085).Vierte wurden Yannick Müller/Armin Frauscher (AUT), vor den beiden italienischen Doppeln Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner und Ivan Nagler/Fabian Malleier.Damen Doppel: Egle/Kipp setzen Siegesserie fortSpannend verlief auch der Damen-Doppelbewerb. Selina Egle und Lara Kipp setzten ihre Siegesserie fort und schoben sich mit einem starken zweiten Lauf noch an den nach Durchgang eins führenden Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (GER) vorbei. Die Siegerzeit der Österreicherinnen: 1:24,814 Minuten.Eitberger/Matschina wurden Zweite (+0,031), Rang drei ging an Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA, +0,203). Die lettischen Lokalmatadorinnen Marta Robezniece/Kitija Bogdanova belegten Platz vier, gefolgt von zwei US-Schlitten.Pech hatten zwei deutsche Teams: Elisa-Marie Storch/Pauline Patz stürzten im zweiten Lauf, Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal konnten krankheits- und sturzbedingt nicht starten.Einzel: Loch in eigener Liga - Britcher übernimmt GesamtführungDer dreimalige Olympiasieger Felix Loch bestätigte in Sigulda eindrucksvoll seine Ausnahmestellung. Mit zwei Bestzeiten holte der 36-jährige Bayer in 1:34,509 Minuten seinen 55. Weltcupsieg und rückte damit weiter an Rekordhalter Armin Zöggeler heran, der noch immer mit 57 Weltcupsiegen die ewige Bestenliste anführt.Konstant präsentierte sich der Österreicher Jonas Müller auf Rang zwei (+0,081), während sich Weltmeister Max Langenhan aus Thüringen noch auf Platz drei (+0,099) verbesserte. Bester Lette auf der Heimbahn war Gints Berzins als Sechster.Julia Taubitz nach Halbzeitführung und Grippe noch zum BronzerangIm Damen Einzel nutzte Summer Britcher ihre Chance. Mit dem schnellsten Lauf des gesamten Wochenendes (41,902 Sekunden) gewann die US-Amerikanerin in 1:23,840 Minuten ihren siebten Weltcup und übernahm die Führung im Gesamtweltcup.Lisa Schulte aus Tirol wurde mit nur 0,037 Sekunden Rückstand Zweite. Weltmeisterin Julia Taubitz, über Nacht von einer Grippe geschwächt, fiel noch auf Rang drei (+0,091) zurück, behauptete den Podestplatz aber knapp vor ihrer Teamkollegin Merle Fräbel.Team-Staffel: Egle/Kipp drehen das Rennen für ÖsterreichIm EBERSPÄCHER Team-Staffel-Weltcup presented by BMW sorgte erneut das Damen Doppel für die Entscheidung. Trotz eines Rückstands nach den Fahrten von Lisa Schulte, Yannick Müller/Armin Frauscher und Jonas Müller gelang es Egle/Kipp, das Rennen noch zugunsten Österreichs zu drehen.Nach 3:01,215 Minuten schlug das Team Österreichs mit 0,295 Sekunden Vorsprung vor Lettland am Touchpad im Ziel an. Elina Bota, Sevics-Mikelsevics/Krasts, Kristers Aparjods sowie Robezniece/Bogdanova rodelten auf ihrer lettischen Heimbahn zu Silber. Rang drei ging an die USA (+0,428), vor Polen und der Ukraine. Italien und Deutschland kamen nicht in die Wertung - bei Italien verfehlte Startfahrerin Verena Hofer das Touchpad, bei Deutschland stürzte das Damen Doppel Eitberger/Matschina in Kurve 14.Pressekontakt:FIL Internationaler RodelverbandPressechefinMargit Dengler-PaarNonntal 10D-83471 Berchtesgadenpress@fil-luge.orgOriginal-Content von: FIL - Internationaler Rodel Verband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166424/6189849