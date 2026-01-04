Auf der CES 2026 werden neue kabellose Qi2-Ladegeräte, Powerbanks mit hoher Kapazität, leistungsstarke Hubs und eine Nintendo Switch 2 Tasche mit Powerbank vorgestellt

Belkin, seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von Verbraucherelektronik, hat heute eine neue Produktlinie Zubehör vorgestellt, die zur Stromversorgung und zum Schutz dient sowie das Arbeiten, Spielen und Herstellen von Verbindungen erleichtert. Zur neuen Kollektion, die zum ersten Mal auf der CES 2026 vorgestellt wird, zählen hochentwickelte Powerbanks, induktive Qi2 25W Ladegeräte, ein kabelloser HDMI-Dongle zum nahtlosen Content Sharing und eine moderne Tasche mit Powerbank für die Nintendo Switch 2.

Gaming

Pro Tasche mit Powerbank für die Nintendo Switch 2 (Modell ENA003)

Die Pro Tasche wurde für das ultimative Gaming-Erlebnis unterwegs konzipiert und kombiniert eine Lademöglichkeit mit Schutz für den Transport. Eine abnehmbare 10.000-mAh-Powerbank, die mit einer LCD-Anzeige für den Akkustand versehen ist, liefert bis zu 30 W zum schnellen Laden. Die Pro-Version ist noch praktischer als das Standardmodell mit sicherer Lademöglichkeit in der Tasche, da die Powerbank noch raffinierter integriert ist. Gamer können die Powerbank jetzt von außen nachladen, ohne die Tasche öffnen zu müssen. Den Akkustand haben sie immer im Blick und sie können dank des ausklappbaren Powerbank-Halters, der sich auf einem Tisch auch als Ständer verwenden lässt, ohne Unterbrechung spielen. Das Produkt verfügt über ein Fach zum ordentlichen Verstauen von Game-Karten sowie ein verstecktes Fach für Smart Tracker wie AirTag und Tile. Es zeichnet sich durch strapazierfähige Materialien sowie robuste Reißverschlüsse aus, sodass Langlebigkeit gewährleistet werden kann. Die kompakte, stylische Pro Tasche ist besonders praktisch, da sie anspruchsvollen Gamern noch mehr Flexibilität beim Laden bietet.

Preis: 79,00

Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich auf belkin.com

Powerbanks

UltraCharge Pro Powerbank 10K mit magnetischem Ring (Modell BPD014)

Mit einer 10K Powerbank* mit dem Standard Qi2 25W zum induktiven Laden und 30 W zum Schnellladen über USB-C erfolgt das Laden noch schneller. Da sie kompakt ist und den Flugsicherheitsstandards für Handgepäck entspricht, lässt sich die Powerbank überall zum Laden von Geräten verwenden. Ein integrierter Ständer erleichtert das Streamen und an einem digitalen Display lässt sich der Akkustand ablesen. Ein magnetischer Ring dient zum Befestigen von Zubehör unterwegs.

Weitere Merkmale:

Dank der Akkukapazität von 10.000 mAh sorgt die Powerbank für eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 34 Stunden.**

Laden Sie zwei Geräte gleichzeitig auf (über das kabellose Pad und den USB-C-Anschluss)

Magnetischer Ring zum Befestigen von Zubehör (z. B. PopSocket, magnetisches Wallet)

Passthrough-Laden während des Nachladens

Kamerafreundliches Design, das das Objektiv frei hält

Leicht, mit Soft-Touch-Oberfläche

Inklusive 60-cm-USB-C-/USB-C-Kabel

Preis: 84,99

Verfügbarkeit: Februar 2026 (bestimmte Märkte)

BoostCharge schlanke, magnetische Powerbank mit Ständer (Modelle BPD011 und BPD016)

Diese dünne Powerbank ist für Reisen geeignet. Sie liefert bis zu 15 W zum kabellosen Laden im schlanken Taschenformat. Jedes Modell sorgt für eine lange zusätzliche Akkulaufzeit 25 Stunden** und mehr. Ein integrierter Ständer dient zur bequemen Ansicht, ohne das Gerät festhalten zu müssen und dank der Passthrough-Lademöglichkeit können Geräte ohne Unterbrechung mit Strom versorgt werden.

Weitere Merkmale:

Erhältlich mit einer Kapazität von 5.000 mAh* mit 20-W-USB-C-Ausgang und einer Kapazität von 10.000 mAh* mit 30-W-USB-C-Ausgang

mit 20-W-USB-C-Ausgang und einer Kapazität von 10.000 mAh* mit 30-W-USB-C-Ausgang Flexible Ladeoptionen über das kabellose Pad und USB-C-Anschlüsse

Kamerafreundliches Design, das das Objektiv frei hält

Leicht, mit Soft-Touch-Oberfläche

Inklusive 60-cm-USB-C-/USB-C-Kabel

Preis: 54,99 - 64,99

Verfügbarkeit: Q2 2026 (bestimmte Märkte)

UltraCharge Pro Laptop-Powerbank 27K (Modell BPB040)

Diese Powerbank mit hoher Kapazität ist für intensive Nutzung konzipiert, etwa auf Reisen oder beim Produzieren von Content. Laptops, Tablets, Spielkonsolen und Smartphones lassen sich damit schnell aufzuladen. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 240 W und einer Kapazität von 27.000 mAh* eignet die Powerbank sich zum schnellen Laden von Geräten wie MacBook Pro, 14 Zoll, Nintendo Switch 2 und iPhone 17. Mehrere Geräte lassen sich gleichzeitig auf laden oder ein Gerät mit maximaler Geschwindigkeit. Ein integriertes 140-W-USB-C-Kabel dient zum Laden, sodass keine zusätzlichen Kabel erforderlich sind. Ein Display zeigt zudem den Akkustand in Prozent an.

Weitere Merkmale:

Dank einer Akkukapazität von 27.000 mAh* kann ein Gerät mehrmals vollständig aufgeladen werden

Bis zu 240 W Gesamtleistung verteilt auf alle Anschlüsse (bis zu 140 W an einem Anschluss)

Bis zu drei Geräte lassen sich gleichzeitig aufladen

Integriertes, geflochtenes USB-C-Kabel, das sich ordentlich um die Powerbank legen lässt

100 W zum Passthrough-Laden sodass die Powerbank nachgeladen werden kann, während sie andere Geräte auflädt

Preis: 149,99

Verfügbarkeit: März 2026 (bestimmte Märkte)

Kabellose Ladegeräte

UltraCharge Pro verstellbares 2-in-1-Ladegerät (Modell WIZ043)

Mit diesem verstellbaren, kabellosen Qi2 25W 2-in-1-Ladegerät können ein iPhone und eine Apple Watch schnell und effizient gleichzeitig aufgeladen werden. Das einklappbare, kompakte Modell eignet sich perfekt für Reisen. Die exakte magnetische Ausrichtung und das Temperaturmanagement sorgen überall für eine bequeme, stabile Stromversorgung. Ein 45-W-USB-C-Netzteil mit 1,5-m-Kabel ist enthalten, damit Geräte unterwegs oder zu Hause immer schnell aufgeladen werden können.

Weitere Merkmale:

Geeignet für Gerätehüllen, die bis zu 5 mm dick sind

Schnelles Laden über Apple MFi-zertifiziertes Watch-Puck

Verstellbares Modell eignet sich als Ständer oder Pad zum Laden

Stabiler, rutschfester Sockel zum sicheren Andocken und Entfernen

Soft-Touch-Silikonbeschichtung und hochwertige Materialien

Preis: 99,99

Verfügbarkeit: März 2026 (bestimmte Märkte)

UltraCharge modulare Ladestation (Modell WIZ052)

Mit dieser modularen Qi2 25W Ladestation können ein Smartphone, ein In-Ear-Kopfhörer und eine Smartwatch gleichzeitig, schnell und effizient aufgeladen werden. Das Gerät ist sehr kompakt, sodass es leicht transportiert werden kann. Dank der Magnetfunktion lassen sich Geräte stets in der perfekten Ausrichtung zum optimalen Laden andocken. Dieses Ladegerät kombiniert hohe Leistung mit einer praktischen, durchdachten Konstruktion. Es zeichnet sich durch einen Bring-Your-Own-Puck (BYOP) Smartwatch-Halter und universelle Qi2-Kompatibilität aus.

Weitere Merkmale:

Lädt drei Geräte gleichzeitig kabellos auf (zwei kabellose Pads und ein Watch-Puck-Anschluss)

10-W-USB-C-Anschluss zum Laden einer Smartwatch mit BYOP-Halter mit Schnappverschluss, der sich einklappen und zur Verwendung ausklappen lässt

Soft-Touch-Silikon-Oberfläche und rutschfester Sockel sorgen für Stabilität

Geeignet für Hüllen von bis zu 3 mm

Inklusive 1,5-m-USB-C-/USB-C-Kabel und 45-W-USB-C-Netzteil

Preis: 59,99

Verfügbarkeit: Q1 2026 (bestimmte Märkte)

Hubs und Adapter

ConnectAir kabelloser HDMI-Display-Adapter (Modell AVC024)

Mit dem ConnectAir kabellosen HDMI-Display-Adapter können Sie mühelos Inhalte von einem beliebigen USB-C-Gerät übertragen und präsentieren. Dieser kompakte Plug-and-Play-Adapter ermöglicht über eine Funkverbindung eine Bildschirmspiegelung oder -Erweiterung mit einer Auflösung von 1080p bei 60 Hz ohne WLAN, Apps oder Treiber. Er ist ideal für Reisen, Klassen- oder Konferenzzimmer und zeichnet sich durch eine Reichweite von 40 m, extrem niedrige Latenz und eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung aus, um eine nahtlose und zuverlässige Bildschirmfreigabe zu ermöglichen.

Weitere Merkmale:

Extrem niedrige Latenz (unter 80 ms) zum reibungslosen Streamen und für Präsentationen

Geeignet für Laptops, Tablets und Smartphones mit USB-C-Anschluss (DP Alt-Modus)

HDMI-Empfänger für Verbindungen mit Fernsehern, Monitoren oder Projektoren

Unterstützt bis zu 8 Sender, sodass mehrere User Ihren Bildschirm freigeben können

Kompatibel mit verschiedenen Betriebssystemen

Inklusive USB-A-auf-HDMI-Empfänger und USB-C-Sender

4-Punkte-Sicherheitssystem gewährleistet Schutz vor Überspannungen, Überstrom und Kurzschluss und dass feuerfesten Materialien zur Herstellung verwendet werden

Preis: 109,99

Verfügbarkeit: Q1 2026 (bestimmte Märkte)

Connect 8-Port-USB-C-Hub für zwei Bildschirme (Modell INC027)

Der Belkin USB-C 8-in-1 MST Multiport-Hub wurde für moderne hybride Arbeitsformen entwickelt und bietet viele Anschlussmöglichkeiten über einen USB-C-Anschluss, sodass die Produktivität gesteigert werden kann. Zwei Bildschirme mit 4K bei 60 Hz werden unterstützt. Der Hub bietet bis zu acht Anschlussmöglichkeiten gleichzeitig, etwa für Bildschirme, Speichergeräte, eine Ethernet-Internetverbindung und Peripheriegeräte. Er kann zudem bis zu 100 W Leistung per Passthrough liefern, sodass ein Laptop während des Gebrauchs mit Strom versorgt wird. Dank einer speziellen Taste lassen sich angeschlossene Bildschirme über einen Tastendruck sofort ausschalten, um Daten bei der Bildschirmfreigabe und in der Öffentlichkeit zu schützen. Da der Hub kompakt ist, lässt er sich leicht transportieren und verbindet in einem robusten Modell hohe Leistung mit vielen Anschlussmöglichkeiten.

Weitere Merkmale:

Unterstützt zwei externe Bildschirme mit 4K bei 60 Hz (Windows) oder einen 4K-Bildschirm (Mac)

Bis zu 8 Anschlussmöglichkeiten können gleichzeitig verwendet werden: HDMI, USB-C PD, USB-A 3.0, Ethernet und mehr

Passthrough-Power-Delivery mit bis zu 100 W zur Stromversorgung des Host-Geräts während des Betriebs

Schutz der Privatsphäre durch eine spezielle Monitor-Ein-/Austaste, die externe Bildschirme zur Sicherheit sofort ausschalten kann

Hohe Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s 2-mal schneller als USB 3.0

1-Gb-Ethernet-Anschluss zum Zugriff auf eine zuverlässige Netzwerkverbindung über Kabel

6-Punkte-Sicherheitssystem mit Überspannungs- und Überstromschutz

Preis: 79,99

Verfügbarkeit: Q2 2026 (bestimmte Märkte)

Ausschlusserklärungen

* Dieses Produkt verfügt über einen internen Akku, mit einer Kapazität von 5.000 mAh, 10.000 mAh bzw. 27.000 mAh. Die Leistungsabgabe an das verbundene Gerät kann geringer sein und hängt von verschiedenen Bedingungen ab.

** Daten basieren auf internen Tests. Die tatsächlichen Ergebnisse sind abhängig von unterschiedlichen Faktoren wie etwa dem Alter des Geräts, dem Modelltyp und der jeweiligen Gebrauchsumgebung einzelner User.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

