Small-Cap-Aktien könnten 2026 die großen Gewinner sein. Mit starkem Gewinnwachstum, Zinssenkungen und steigenden US-Kapitalausgaben erwartet die Bank of America eine Outperformance gegenüber Mid- und Large-Caps.Die Bank of America (BofA) zeigt sich für das Jahr 2026 äußerst optimistisch, was Small-Cap-Aktien betrifft. Die Analysten erwarten, dass diese Aktien Mid- und Large-Caps übertreffen werden, nachdem sie 2025 verschiedenen Herausforderungen gegenüberstanden. Ein zentrales Argument für die positive Aussicht auf Small Caps ist das erwartete starke Gewinnwachstum. Laut Jill Carey Hall, US-Aktienstrategin und Leiterin der Small-/Mid-Cap-Strategie bei BofA, wird das Gewinnwachstum der …
