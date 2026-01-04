Ethereum: Experten sehen historische Einstiegschance

Der Kryptomarkt zeigt zu Jahresbeginn freundlichere Signale. Bitcoin hat sich über 90.000 US-Dollar geschoben, viele Altcoins verzeichnen zweistellige Gewinne, besonders Meme Coins steigen um 20 bis 30 Prozent. Ethereum stabilisiert sich über 3.000 Dollar und weckt Hoffnungen auf den Start einer größeren Aufwärtsbewegung.

Ethereum gilt als klar unterbewertet

Meinungen gehen auseinander: Einige erwarten einen längeren Bärenmarkt bis Herbst, basierend auf historischen Halving-Zyklen. Andere fokussieren fundamentale Faktoren und sehen bei Ethereum ein positives Bild.

Ein Analyst von Rundumbitcoin, bekannt für treffsichere Einschätzungen, hält Ethereum für deutlich unter fair value. Das Netzwerk hat sich seit dem 2021-Hoch durch Skalierung, Effizienz, Layer-2-Lösungen und neue Konzepte massiv weiterentwickelt, was sich noch nicht vollständig im Kurs widerspiegelt.

Langfristige Vision als starker Treiber

Der Experte bezieht sich auf Vitalik Buterins Vision: Ethereum als Fundament für ein dezentrales Internet, Alternative zu zentralisierten Plattformen und Basisschicht für Finanzanwendungen, Identitätssysteme und digitale Infrastruktur.

Er sieht 7.000 bis 10.000 Dollar 2026 als realistisch, das echte Potenzial jedoch auf fünf bis zehn Jahre. Wall-Street-Veteran Tom Lee vergleicht die Situation mit Bitcoins Wendepunkt 2017 und betrachtet die Erholung als Anfang einer größeren Bewegung.

Bitcoin Hyper Presale überzeugt mit starkem Funding

Kurzfristig orientierte Anleger blicken auf kleinere Projekte mit höherem Potenzial. Bitcoin Hyper ($HYPER) wird international stark diskutiert.

Das Projekt erweitert Bitcoin durch eine Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine für schnellere, günstigere Transaktionen und Zugang zu DeFi sowie dezentralen Applikationen. Der $HYPER-Token ist im Vorverkauf, hat bereits über 30 Millionen Dollar eingesammelt und gilt als spannende spekulative Chance.

