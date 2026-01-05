© Foto: Li Bo/XinHua/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 12/25 05:30 Uhr, Niederlande: Einzelhandelsumsatz 11/25 09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 12/25 09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 1/26 16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen …Den vollständigen Artikel lesen
