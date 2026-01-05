Hagen (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wer hätte das gedacht? Die Generation Y, auch Millennials genannt, arbeitet nicht nur gerne und viel, sie hat auch die gute, alte Gruppenreise wieder für sich entdeckt. Spaß, Abenteuer und neue soziale Kontakte knüpfen stehen dabei im Vordergrund - und Jessica Martin verrät euch / Ihnen jetzt noch ein bisschen mehr dazu.Sprecherin: Egal ob Aktiv-, Natur- oder Kultur-Erlebnisse: Eins ist den 25- bis 45-jährigen Millennials bei ihren Reisen in der Regel besonders wichtig, sagt Janek Kraus von Wikinger Reisen:O-Ton 1 (Janek Kraus, 30 Sek.): "Die wollen vor allen Dingen das Land authentisch erleben, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also da gibt es zum einen die Outdoor-Abenteuer, sowas wie Hiking, Biking oder Rafting, aber auch gutes Essen bei einem Sundowner, Strand, Sightseeing, Glamping. All sowas ist denkbar - und das Ganze möglichst nachhaltig. Wir haben vor allen Dingen auch festgestellt, dass es in unserer Generation viele Single-Haushalte gibt, und so ist das auch eine gute Möglichkeit, gemeinsam die Welt zu entdecken."Sprecherin: Zum Beispiel mit den extra für die Generation Y entwickelten Wyldaway-Erlebnistrips. Das Besondere an denen ist:O-Ton 2 (Janek Kraus, 30 Sek.): "Für jede Wyldaway-Tour gibt es die sogenannten Wyld-Options, sowas, was ich zusätzlich mir ermöglichen kann, aber nicht muss. Was da so hintersteht, ist eigentlich die Individualisierung der Gruppenreise. Also Wyld-Option-Beispiele wären sowas wie Yoga-Kurse oder ein Kochkurs in Andalusien. Wir haben Wine-Tastings in Albanien, Stand-Up-Paddling in Portugal. Aber zum Beispiel auch in Norwegen den Besuch einer Fjord-Sauna oder eines Kunstmuseums."Sprecherin: Zwölf dieser Gruppenreisen gibt's zurzeit - darunter drei brandneue Fernreisen:O-Ton 3 (Janek Kraus, 26 Sek.): "Zum Beispiel die Indien-Tour ist jetzt neu: Da gehen wir Wandern auf Himalaya-Pfaden und enden in Rajasthan. Kolumbien ist neu: Dort entdecken wir mit einem Local-Guide das Land, besuchen Kaffee-Plantagen. Und Costa Rica wäre auch ein gutes Beispiel. Dort gibt es die Möglichkeit, Kajak zu fahren, Pferde zu Fuß durch Nebelwälder zu begleiten und das Land und deren Vulkanlandschaften zu erleben."Sprecherin: Einfach mal online auf wikinger PUNKT de oder direkt auf wyldaway PUNKT de klicken: Dort findet man alle Infos dazu.Abmoderationsvorschlag: Und was die Altersgruppe 25 bis 45 bestimmt auch sehr freuen wird: Mit Madeira und Island sind bereits zwei weitere Wyldaway-Reisen in Planung..Pressekontakt:Eva Machill-LinnenbergWikinger Reisen GmbH. Pressesprecherin.mali pr. fon +49 2331 46 30 78. mobil +49 171 28 31 507.wikinger@mali-pr.de. www.wikinger.de. www.luzdelmar.de.Original-Content von: Wikinger Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15781/6189877