In der vergangenen Woche kam es bei einigen beliebten Aktien zu Insidertransaktionen. Diese Titel sind betroffen und das bedeutet, die teils massiven Verkäufe für den Kurs der jeweiligen Papiere. Allgemein gelten Insiderverkäufe als ein negatives Signal. Denn Personen, die die Titel auf den Markt werfen, wird häufig nachgesagt, dass sie mehr wissen als die Masse und kommende negative Nachrichten voraussehen. Während das in aller Regel nicht der Fall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE