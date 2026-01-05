DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Januar
=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) Ratingdog, nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 48,3 Punkte zuvor: 48,2 Punkte 18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference - RU,SE/Börsenfeiertag: Russland, Verkürzter Börsenhandel in Schweden ===
