Ein geplanter Börsengang der KI-Chiptochter sorgt für neue Fantasie bei Baidu. Jefferies hebt das Kursziel deutlich an und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.Die US-Investmentbank Jefferies bleibt optimistisch für Baidu. Das Analysehaus bestätigt seine Kaufempfehlung für den chinesischen Suchmaschinenkonzern. Analyst Thomas Chong hebt zugleich das Kursziel deutlich an. Es steigt von 159 US-Dollar auf 181 US-Dollar. Die Quelle der Einschätzung ist ein geplanter strategischer Schritt. Baidu will seine Tochter Kunlunxin abspalten. Das Unternehmen entwickelt Chips für künstliche Intelligenz. Der Börsengang soll in Hongkong erfolgen. Börsengang soll verborgene Werte heben Chong sieht in der
