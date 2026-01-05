EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hamburg, 5. Januar 2026. Ende 2025 hat die Nordex Group weitere Aufträge in Kanada zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen erhalten. Mit den beiden Aufträgen werden Turbinen des Typs N163 sowie erstmals auch N175/6.X-Anlagen geliefert - damit feiert die N175-Turbine ihren Markteintritt in Kanada. Insgesamt verfügen die neuen Aufträge über eine kombinierte Kapazität von 508 MW; jeder Vertrag umfasst auch langfristige Servicevereinbarungen für die Turbinen. Die Nordex Group wird die Anlagen für die Windparks in den Jahren 2027 und 2028 liefern. Die Turbinen für kalte Klimazonen werden mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System für Rotorblätter ausgestattet, um eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen und eisbedingte Ausfallzeiten während der strengen kanadischen Winter zu minimieren. "Wir sind dankbar für das fortgesetzte Vertrauen unserer Kunden. Die Aufträge stärken die Marktposition der Nordex Group in Kanada weiter", sagt Manav Sharma, CEO North America der Nordex Group. "Unsere bewährte Anti-Icing-Technologie bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor in Regionen mit kaltem Klima. Mit der Erweiterung unseres angebotenen Produktportfolios in Kanada um die N175 können wir unseren Kunden nun helfen, die Energieproduktion ganzjährig zu maximieren und die Stromgestehungskosten weiter zu senken." Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



