Wien (ots) -Bis zu 800 Volunteers gesucht - Bewerbung mit kurzer Video-Vorstellung bis 28. Jänner 2026 via nurdu möglich.Für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien sucht der ORF bis zu 800 Volunteers. Im Auswahlverfahren setzt der ORF auf den offiziellen Kooperationspartner nurdu: Die Bewerbung erfolgt per kurzer Video-Vorstellung (drei Fragen, je bis zu 60 Sekunden) und mit Lebenslauf - so werden Motivation und Persönlichkeit bereits in der ersten Runde sichtbar. Die Video-Registrierung ist bis 28. Jänner 2026 möglich (Smartphone/Tablet oder PC mit Webcam genügt).Der ESC findet im Mai 2026 in Wien statt. Volunteers unterstützen u. a. an Infopoints, rund um die Venue sowie bei der Betreuung von Gästen und Besucher:innen an mehreren Standorten. Gesucht werden volljährige Personen mit guten Deutsch- und Englischkenntnissen (weitere Sprachen von Vorteil), die an mindestens einem Casting teilnehmen und zwischen 27. April und 17. Mai 2026 in Wien verfügbar sind."Volunteers sind ein zentraler Teil des ESC. Mit der Video-Registrierung machen wir den Einstieg einfacher und zeigen Motivation und Kommunikationsstärke früh", sagt Über nurdu: Die nurdu GmbH ist eine Recruitingplattform aus Wien, die Bewerbungen per Selfie-Video oder Audio ermöglicht und Unternehmen eine strukturierte Vorauswahl sowie direkte Kommunikation und Status-Updates im Bewerbungsprozess bietet. Als offizieller Kooperationspartner des ORF für die ESC-Volunteer-Registrierung bringt nurdu moderne, mobile Bewerbungstechnologie in ein internationales Großevent und macht es Bewerber:innen besonders einfach, sich schnell und authentisch zu präsentieren.Volunteers für den ESC 2026 Zur Registrierung (https://www.nurdu.jobs/job/at/wien/volunteer-beim-esc-2026/jwrRrKTQ/?utm_source=OTS&utm_medium=presse&utm_campaign=ESC)