Alphabet hat 2025 alle großen Tech-Rivalen geschlagen. Analysten sehen starke Treiber für 2026 - vor allem durch Suchmaschinen und Künstliche Intelligenz.Alphabet war 2025 der große Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Aktie des Google-Konzerns legte seit Jahresbeginn um 65,8 Prozent zu. Damit ließ Alphabet alle anderen Mitglieder der sogenannten "Magnificent Seven" hinter sich. Laut Einschätzung der Investmentbank Citizens dürfte der Aufwärtstrend auch 2026 anhalten. Andrew Boone, Analyst bei Citizens, bestätigt seine Kaufempfehlung für Alphabet. Er erhöhte sein Kursziel von 340 auf 385 US-Dollar. Boone begründet den Schritt mit der starken operativen Entwicklung und mehreren
