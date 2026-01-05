Anzeige
Montag, 05.01.2026

Dow Jones News
05.01.2026 07:57 Uhr
315 Leser
MÄRKTE ASIEN/Technologierally setzt sich fort

DOW JONES--Die technologiegetriebene Rally an den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft fort. Da zuletzt noch nicht alle Handelsplätze geöffnet waren, vollziehen einige Börsen der Region die Aufschläge vom vergangenen Freitag nach - so wie in Japan. Händler sprechen von einem ungebrochenen KI-Boom. Die Risikobereitschaft unter Anlegern scheint von den geopolitischen Spannungen weitgehend unberührt, nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela gestartet und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen hatten.

Der marktbreite Topix in Japan und der südkoreanische Kospi verbuchen Allzeithochs. Der japanische Leitindex Nikkei-225 steigt auf ein Zweimonatshoch und legt um 3,4 Prozent auf 52.033 Punkte zu. Die Chiptitel Advantest und Tokyo Electron ziehen um über 6 Prozent an. Der Kospi legt um weitere 3,2 Prozent zu - die schwer gewichteten Samsung Electronics schnellen um 7,8 Prozent in die Höhe, nachdem die Titel bereits am Freitag Rekordstände markiert hatten.

In China stagniert der HSI in Hongkong und Shanghai-Composite gewinnt 1,2 Prozent. Der HSI hatte bereits am Freitag deutlich zugelegt, auf dem Festland werden diese Aufschläge nun nachgeholt, weil dort erst jetzt wieder gehandelt wird. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,0 (November: 52,1) Punkte - blieb damit aber im Expansion anzeigenden Bereich. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 49,7 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen.

Der australische S&P/ASX-200 schloss unverändert. Technologiewerte spielen in diesem Index keine Rolle. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.728,60    +0,0%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   52.033,24    +3,4%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.446,60    +3,2%   07:30 
Shanghai-Comp.      4.016,77    +1,2%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.344,69    +0,0%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Fr, 08:14 
EUR/USD          1,1681    -0,3   1,1714   1,1745 
EUR/JPY          183,60    -0,0   183,67   184,29 
EUR/GBP          0,8702    -0,1   0,8707   0,8721 
GBP/USD          1,3422    -0,2   1,3450   1,3468 
USD/JPY          157,19     0,3   156,77   156,91 
USD/KRW         1.447,73     0,4  1.442,48  1.444,13 
USD/CNY          7,0276     0,1   7,0207   7,0183 
USD/CNH          6,9787     0,1   6,9711   6,9710 
USD/HKD          7,7894    -0,0   7,7917   7,7907 
AUD/USD          0,6672    -0,2   0,6686   0,6692 
NZD/USD          0,5749    -0,2   0,5758   0,5759 
BTC/USD         92.396,70     1,3 91.205,90 88.935,45 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD 
WTI/Nymex          56,89    57,32   -0,8%   -0,43 
Brent/ICE          61,88    61,92   -0,1%   -0,04 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD 
Gold           4.419,55  4.332,42   +2,0%   +87,13 
Silber           75,48   72,858   +3,6%   +2,62 
Platin          1.897,24  1.827,82   +3,8%   +69,42 
Kupfer            5,80    5,64   +2,8%   +0,16 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 01:23 ET (06:23 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.