Anzeige
Mehr »
Montag, 05.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
05.01.2026 08:06 Uhr
45 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 05

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 273952.82 6.2256
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DGL IE000Q8N7WY1 127929650.00 807460234.68 6.3118
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DGH IE0001CEGCP5 46721.00 237089.14 5.0746
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 21370163.86 5.9362
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DUE IE0008H4JHA2 43887.00 271479.95 6.1859
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DUS IE000XERHYF0 23390013.00 143667444.13 6.1423
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DUH IE000DEXCOR7 182785.00 992860.27 5.4318
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 02/01/2026 3DEM IE0002Z12PN9 38810000.00 276771795.78 7.1315
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 02/01/2026 RDTM IE000VG2WCW5 5520000.00 32738239.83 5.9308
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 02/01/2026 RCEG IE000D1DAPO5 52050000.00 264172630.12 5.0754

© 2026 PR Newswire
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.