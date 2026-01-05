Anzeige
05.01.2026 08:06 Uhr
Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, January 05

Name Valuation Date Ticker ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (Shareclass) NAV per Share
Local 		Currency
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 02/01/2026 BPDG IE00060Z4AE1 102000000.00 1169214585.73 8.491 GBP
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF 02/01/2026 BPDU IE00060Z4AE1 102000000.00 1169214585.73 11.4629 USD
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 02/01/2026 BPGG IE000ASNLWH9 202200000.00 2336072803.40 8.558 GBP
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF 02/01/2026 BPGU IE000ASNLWH9 202200000.00 2336072803.40 11.5533 USD

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.