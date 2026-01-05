Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 05
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|02/01/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1169214585.73
|8.491
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|02/01/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1169214585.73
|11.4629
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|02/01/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2336072803.40
|8.558
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|02/01/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2336072803.40
|11.5533
|USD
