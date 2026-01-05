VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-02
|NL0009272749
|3888777.000
|376626915.53
|96.8497
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-02
|NL0009272772
|513000.000
|37820497.29
|73.7242
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-02
|NL0009272780
|360000.000
|30842417.15
|85.6734
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-02
|NL0009690239
|8260404.000
|310544420.15
|37.5943
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-02
|NL0009690247
|2208390.000
|37767706.18
|17.1019
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-02
|NL0009690254
|2426537.000
|29945901.17
|12.3410
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-02
|NL0010273801
|2681000.000
|51295035.28
|19.1328
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-02
|NL0010731816
|888000.000
|79599977.39
|89.6396
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-02
|NL0011683594
|99900000.000
|4808929947.92
|48.1374
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-02
|NL0010408704
|31003010.000
|1150587951.85
|37.1121
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-02
|NL0009272764
|318000.000
|20080185.55
|63.1452
