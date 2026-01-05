Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 05
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|2/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.24
|Shrs:
|544,550,000.00
|Tckr:
|FEMR
