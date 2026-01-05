Der KI-Boom beflügelte US-Aktien - jedoch nur in US-Dollar. Für europäische Anleger blieb davon kaum etwas übrig. Währungseffekte, Kapitalabflüsse und ein historischer Kurswechsel der USA stellen die gewohnte Marktdynamik infrage. Das Jahr nähert sich seinem Ende, und für europäische Investoren fällt die Bilanz ihrer US-Exposure ernüchternd aus. Zwar liegt der S&P 500 seit Jahresbeginn in US-Dollar gerechnet mit knapp 16% im Plus, doch die deutliche Abwertung des Greenbacks reduziert die Rendite für Anleger aus dem Euroraum auf magere rund 2%. Beim technologie- und KI-lastigen Nasdaq fällt das Plus in Euro mit knapp 5% nur unwesentlich höher aus. Diese Diskrepanz zwischen nomineller Indexentwicklung und realer Anlegerrendite verweist auf einen grundlegenderen Wandel: Erstmals seit vielen Jahren profitieren internationale Investoren kaum noch von der Stärke der US-Börsen. Besonders überraschend ist dies vor dem Hintergrund, dass 2025 als Jahr des KI-Booms ...Den vollständigen Artikel lesen ...
