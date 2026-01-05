Während die Welt auf den geopolitischen Paukenschlag in Venezuela blickt, nutzte der Bitcoin das Wochenende, um ordentlich Boden gutzumachen. Am heutigen Montagmorgen stieg er sogar kurzzeitig auf über 93.000 Dollar. Doch reicht das bereits als Befreiungsschlag?Der Kursanstieg war allerdings kein Sololauf. Ethereum zog in den letzten 24 Stunden um 1,7 Prozent auf 3.194 Dollar an, während XRP mit einem Sprung von 5,5 Prozent die großen Altcoins anführt. Auch Solana (+2,3 Prozent) und BNB (+2,3 Prozent) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär