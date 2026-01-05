Stuttgart (ots) -- Der Glasfaserausbau in Deutschland beschleunigt sich, doch die tatsächliche Anschlussquote bleibt weiter deutlich hinter dem Netzausbau zurück.- Politische Weichenstellungen sollen strukturelle Hürden abbauen.- Der Markt steht vor einer Konsolidierungsphase.Glasfaser-Internet zwischen Ausbau-Fortschritten und NachfrageproblemDas Verbraucherportal DSLWEB hat den neuen DSLWEB Breitband Report Deutschland 2026 veröffentlicht. Der Fokus der aktuellen Ausgabe liegt auf dem Glasfaserausbau - und auf den strukturellen Herausforderungen, die den Markt in den kommenden Jahren prägen werden."Deutschland kommt beim Glasfaserausbau sichtbar voran, doch der entscheidende Schritt zum Endkunden gelingt noch zu selten", erklärt DSLWEB-Experte Ingo Hassa. Zwar wachse die Zahl der erschlossenen Haushalte rasch, die Nachfrage halte jedoch vielfach nicht Schritt. Der Report macht deutlich: Zwischen theoretisch möglichen Anschlüssen und tatsächlich realisierten Glasfaser-Hausanschlüssen klafft weiterhin eine erhebliche Lücke.Politische Neuregelungen sollen Ausbau 2026 beschleunigenFür zusätzlichen Rückenwind soll die Politik sorgen. Seit Sommer 2025 gilt der Glasfaserausbau als "überragendes öffentliches Interesse". Mit einer weiteren geplanten TKG-Novelle 2026 stehen weitere Maßnahmen an, die Genehmigungsverfahren vereinfachen und den Ausbau beschleunigen sollen - insbesondere in Mehrfamilienhäusern, wo der Zugang zur Hausverkabelung bislang als großes Nadelöhr gilt.Anbieter müssen ihre Strategien auf den Prüfstand stellenEine zentrale Rolle spielt weiterhin die Deutsche Telekom, die auch 2026 mit einem jährlichen Ausbau von rund 2,5 Millionen Haushalten plant. Auffällig ist jedoch die strategische Neuausrichtung: Der Fokus verlagert sich zunehmend in ländliche Regionen. "Dort ist die Anschlussbereitschaft deutlich höher - und damit auch die Chance, Investitionen schneller zu refinanzieren", erläutert Hassa.Auch die lange erwartete Marktkonsolidierung ist Thema im Breitband Report 2026. Mehr als 300 Unternehmen sind derzeit auf dem deutschen Glasfasermarkt aktiv, viele davon mit sehr geringer Kundenbasis. Nur ein geringer Teil wird langfristig überlebensfähig sein. "Wir sehen bereits jetzt, dass Stadtwerke und kleinere Betreiber ihre Netze verkaufen oder Partnerschaften suchen, um wirtschaftlich bestehen zu können", so Hassa weiter.Blick nach vorn: Der lange Weg zur KupferabschaltungZuletzt wirft der Report auch einen Blick auf die langfristige Perspektive: die Abschaltung des Kupfernetzes. Auch wenn eine vollständige DSL-Abschaltung erst für die Jahre 2035 bis 2040 erwartet wird, kommt nun Bewegung in den Prozess. "Die Diskussion um das Ende von DSL zeigt, wie wichtig klare und faire Übergangsregeln sind - für Anbieter ebenso wie für Verbraucher", betont Hassa.Neuer Breitband Report ab sofort abrufbarDie jährlich erscheinende Studie analysiert seit 2007 die zentralen Entwicklungen auf dem deutschen Breitbandmarkt und liefert ausführliche Informationen zu den aktuellen Kundenzahlen und Marktanteilen der wichtigsten Anbieter. Mit dem Breitband Report 2026 liefert DSLWEB erneut einen umfassenden und unabhängigen Überblick, der sich an Verbraucher, Medien, Unternehmen und politische Entscheider richtet. Der vollständige Report ist abrufbar unter https://www.dslweb.de/breitband-report-deutschland-2026.phpÜber DSLWEBDie Tarifexperten von DSLWEB unterstützen Verbraucher seit über 20 Jahren bei der Suche nach dem besten Angebot in den Bereichen schnelles Internet, TV und Streaming. Dabei stellt das Verbraucherportal DSLWEB stets die Anforderungen und Wünsche seiner Nutzer in den Mittelpunkt und bringt durch Marktanalysen und -reports sowie umfangreichen Hintergrundinformationen Transparenz in den Tarifdschungel.Mehr über DSLWEB unter www.dslweb.de/dslweb-wir-ueber-unsPressekontakt:Matthias Bichler+49 (0)711 50 62 30 18m.bichler@dslweb.deDSLWEB ist ein Informationsangebot der Ehninger AG, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart.Original-Content von: DSLWEB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180439/6189939