LONDON, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP") gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seines Portfoliounternehmens Global Loan Agency Services ("GLAS" oder das "Unternehmen") an Oakley Capital, eine europäische private Investmentfirma, getroffen hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, und der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. GLAS hat seinen Hauptsitz in London und ist ein führender unabhängiger Anbieter von Kreditvermittlungs- und Treuhanddienstleistungen für die globalen Kreditmärkte. Das Unternehmen bietet Kreditgebern und Kreditnehmern geschäftskritische Lösungen für Konsortialkredite, Direktkredite und Kapitalmarkttransaktionen und hat sich zu einem zuverlässigen Partner für komplexe Finanzierungsstrukturen für Kunden auf der ganzen Welt entwickelt. Während der Zeit, in der LLCP Eigentümer ist, konnte GLAS ein starkes Wachstum verzeichnen, wobei das verwaltete Vermögen von ca. 120 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf heute über 750 Milliarden US-Dollar anstieg. Das schnelle Wachstum des Unternehmens wurde durch eine Kombination aus geografischer Expansion, neuen Dienstleistungsangeboten, Technologieinvestitionen zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Kundenerfahrung sowie durch strategische Übernahmen vorangetrieben. Josh Kaufman, Partner und Leiter von LLCP Europe, sagte: "GLAS ist mit seiner starken Leistung ein Vorzeigeergebnis für die europäische LLCP-Franchise gewesen. Wir sind sehr dankbar und stolz darauf, dass wir Mia Drennan und ihr Managementteam beim Aufbau des globalen, marktführenden unabhängigen Kreditvermittlungsunternehmens unterstützt haben. Wir freuen uns darauf, ihr weiteres Wachstum und ihren zukünftigen Erfolg mit ihrem neuen Partner zu sehen." Mia Drennan, Gründerin und CEO von GLAS, kommentierte: "Unser gesamtes Team ist dankbar für die enge Unterstützung und Partnerschaft von LLCP, die uns in dieser Phase des beispiellosen Wachstums entscheidend geholfen hat. Wir begrüßen Oakley Capital als unseren neuen Partner und freuen uns darauf, unsere globale Marktführerschaft zu beschleunigen und das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben." Der Verkauf von GLAS ist der zweite Exit von LLCP Europe II SCSp. Die Deutsche Bank AG und Robert W. Baird Limited fungierten als gemeinsame Finanzberater, und Willkie Farr & Gallagher (UK) LLP fungierte als Rechtsberater von LLCP und GLAS im Zusammenhang mit der Transaktion. Über Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 41 Jahren in verschiedene Zielbranchen investiert, darunter Business Services, Franchising & Multi-unit, Education & Training sowie Engineered Products & Manufacturing. LLCP wendet eine differenzierte Structured-Private-Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann. LLCP's globales Team von engagierten Anlageexperten wird von 9 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 20 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit ihrer Gründung haben LLCP und ihre Tochtergesellschaften Kapital in Höhe von etwa 18,1 Milliarden Dollar in fast 20 Investmentfonds verwaltet und in etwa 120 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen von 12,6 Milliarden Dollar und hat Büros in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt. Medienkontakt: Isabel Moon, imoon@llcp.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349427/LLCP_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/levine-leichtman-capital-partners-gibt-den-verkauf-von-global-loan-agency-services-bekannt-302652420.html



