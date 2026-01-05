Berlin (ots) -Seit Jahresbeginn leitet Franziska Erdle (53) als neue Hauptgeschäftsführerin die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Die Juristin mit langjähriger Verbandserfahrung folgt auf Dr. Sebastian Schmitz, der zum Jahresende 2025 in den Ruhestandging. Erdle berichtet an den Vorstand der ABDA. "Ich übernehme das Ruder in stürmischen Zeiten. Die Apothekenreform bedroht die Apotheken vor Ort und damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Ich werde alles dafür tun, unsere berechtigten Forderungen zur Stabilisierung der Apotheken durchzusetzen," sagt Erdle. "Das vorliegende Apothekenreformgesetz muss zu einem echten Apothekenstärkungsgesetz werden! Dafür suchen wir in den kommenden Monaten aktiv den Dialog mit Bundestagsabgeordneten."Als Chefin des Deutschen Apothekerhauses setzt Erdle weitere Akzente: Sie treibt die Optimierung der internen Kommunikation voran und setzt auf die Potenziale der Künstlichen Intelligenz, um die Organisation zukunftsfähig aufzustellen. Unterstützt wird sie dabei von Claudia Korf, die seit Januar Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der ABDA ist.Mit dem Amtsantritt von Erdle wird auch die interne Struktur der Geschäftsstelle des Dachverbands ABDA neu organisiert. Künftig gibt esinnerhalb der ABDA-Geschäftsstelle insgesamt 14 Bereiche, anstelle der bisherigen Geschäftsbereiche mit Abteilungen und den Stabsstellen der Hauptgeschäftsführung. Erdle: "Durch die neue, flachere Struktur heben wir Synergien und werden noch schlagkräftiger als bisher." Zur Jahresmitte 2026 wird die Umstrukturierung der ABDA-Geschäftsstelle abgeschlossen sein.Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6189946