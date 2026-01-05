Seit dem Börsengang ist die Vorzugsaktie der Porsche AG das reinste Verlustgeschäft. Von dem einstigen Hoch mit 120 € ist nicht mehr viel übrig. Seit dem Tiefstwert im Juni mit 42 € bildet sich jedoch ein stabiler Boden. Am Montag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 47,50 €. Beginnt 2026 die Aufholjagd? Neuer Vorstandschef ab 2026 Bisher führte Oliver Blume die Porsche AG sowie den Mutterkonzern Volkswagen in Personalunion. Das ändert sich ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
