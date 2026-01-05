Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 05
[05.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2941599081
|27,136,958.00
|EUR
|0
|279,162,004.22
|10.2872
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,610,241.27
|10.4496
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,924,071.33
|10.1834
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2994520851
|14,762,568.00
|USD
|0
|153,736,921.16
|10.414
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,092,532.25
|10.0763
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2994521073
|89,982.00
|USD
|0
|922,083.51
|10.2474
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|325,121.61
|10.0111
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2941599164
|107,824.00
|EUR
|0
|1,081,145.04
|10.0269
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,447.25
|10.0224
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|463,609.84
|201.5695
