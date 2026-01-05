Summary - Nordex sichert sich Aufträge über mehr als 500 Megawatt in Kanada - Erster Einsatz der neuen Turbine N175/6.X in diesem Markt - Serviceverträge stärken die Visibilität künftiger Erlöse Die Nordex SE hat zum Jahresauftakt mehrere neue Aufträge aus Kanada gemeldet und damit ihre starke Position in einem für das Unternehmen wichtigen Kernmarkt untermauert. Konkret geht es um die Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen mit einer kombinierten Leistung von 508 Megawatt. Neben bewährten Turbinen des Typs N163 kommt dabei erstmals auch die neue N175/6.X zum Einsatz - ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt