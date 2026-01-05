BÖRSE AKTUELL: Geopolitische Risiken, Ölpreis-Schwankungen und Edelmetall-Rally (05.01.26)

Börse Aktuell steht ganz im Zeichen geopolitischer Spannungen und deutlicher Marktbewegungen. Am Wochenende wurde Venezuelas Präsident Nicolás Maduro im Zuge einer militärischen Operation festgenommen. US-Präsident Donald Trump erklärte daraufhin, die USA hätten nun "vollen Zugang" zu venezolanischen Ressourcen und forderte amerikanische Ölkonzerne zur Rückkehr ins Land auf. Trotz der politischen Eskalation wurden am Hafen La Guaira nur geringe Schäden gemeldet, während die Ölproduktion des staatlichen Konzerns PDVSA weitgehend unbeeinträchtigt blieb.

Russland sowie Vertreter der Europäischen Union warnten vor einer Verletzung der Souveränität Venezuelas und riefen zu Zurückhaltung auf.

Ölmarkt: Volatil, aber ohne Angebotsengpässe

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Frühere Verluste wurden zunächst aufgeholt, bevor die Notierungen erneut nachgaben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Marktberichts Börse liegt der Ölpreis rund 0,55 - im Minus. Sorgen über mögliche Lieferausfälle aus Venezuela haben sich abgeschwächt, da Produktion und Exporte bislang stabil geblieben sind. Angesichts einer Fördermenge von unter 1 mb/d rechnen die Märkte kurzfristig nur mit begrenzten Auswirkungen auf das globale Ölangebot, auch wenn regionale Risikoprämien gestiegen sind.

Edelmetalle profitieren von Unsicherheit

Im Umfeld wachsender geopolitischer Unsicherheit reagierten die Edelmetalle besonders stark. Gold legte um 2,05 - auf 4.420 USD je Unze zu. Auch Silber (+3,90 - Palladium (+2,20 - und Platin (+3,80 - verzeichneten kräftige Gewinne. Für viele Investoren bleiben Edelmetalle ein zentraler Absicherungsbaustein - ein klarer Trend in der Börse Aktuell.

OPEC+ bestätigt Förderstrategie

Ein weiteres Schwerpunktthema im Marktbericht Börse war das OPEC+-Treffen am Wochenende. Das Kartell bestätigte unveränderte Fördermengen und unterstrich damit die Einschätzung eines gut versorgten Ölmarktes. Acht Produzenten kündigten zudem eine Förderpause für das erste Quartal 2026 an. Freiwillige Kürzungen von insgesamt 1,65 mb/d bleiben als Reserve bestehen und könnten bei Bedarf schrittweise zurückgeführt werden....

