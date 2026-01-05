The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2026
ISIN Name
XS2199716304 LEONARDO 20/26 MTN
US44891CBS17 HYUNDAI CAP. 21/26 MTN
XS2266963003 VAKIFBANK 20/26 MTN REGS
US37045XDD57 GM FINANCIAL 21/26
USG82016AR01 SIN.G.O.D.18 21/26 REGS
US345397XU23 FORD MOTOR CRED. 2026
DE000HLB5J67 LB.HESS.-THR.IS.01A/2018
USY20721BN86 INDONESIA 15/26 MTN REGS
DE000NLB0TN0 NORDLB FESTZINSANL.01/19
FI4000410915 HUHTAMAEKI 19/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2026
ISIN Name
XS2199716304 LEONARDO 20/26 MTN
US44891CBS17 HYUNDAI CAP. 21/26 MTN
XS2266963003 VAKIFBANK 20/26 MTN REGS
US37045XDD57 GM FINANCIAL 21/26
USG82016AR01 SIN.G.O.D.18 21/26 REGS
US345397XU23 FORD MOTOR CRED. 2026
DE000HLB5J67 LB.HESS.-THR.IS.01A/2018
USY20721BN86 INDONESIA 15/26 MTN REGS
DE000NLB0TN0 NORDLB FESTZINSANL.01/19
FI4000410915 HUHTAMAEKI 19/26
