© Foto: Dall-EAsiens Börsen schießen nach oben, da der Venezuela-Konflikt die Nachfrage nach Rüstungs- und Technologiewerten antreibt.Asiens Börsen starten mit kräftigen Gewinnen in die erste volle Handelswoche 2026. Vor allem Rüstungs- und Technologiewerte trieben die wichtigsten Indizes auf neue Rekordstände, nachdem die USA am Wochenende einen Angriff auf Venezuela durchgeführt und Präsident Nicolás Maduro festgesetzt haben sollen. Geopolitik verschiebt Sektorpräferenzen Nach den Angaben der US-Behörden wurden Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores nach New York überstellt und wegen Verschwörung zum Narco-Terrorismus sowie weiterer Delikte angeklagt. Die Anklageschrift spricht von einem Drogennetzwerk, …Den vollständigen Artikel lesen
