VON POLL IMMOBILIEN hat zum 01.01.2026 seine Geschäftsleitung verstärkt. Das Immobilienmaklerunternehmen hat Melanie Eggert zum Chief Operating Officer ernannt. Ihr Fokus liegt auf der Weiterentwicklung operativer Strukturen, der Effizienzsteigerung und professionellen Skalierung. Das Immobilienmaklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN hat Melanie Eggert mit Wirkung zum 01.01.2026 zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung berufen. Sie ist seit 16 Jahren für das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact