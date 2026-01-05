Bei der digitalen Risikoprüfung bietet vers.diagnose nun eine KI-gestützte Dokumentenanalyse. Makler und Versicherer können somit unstrukturierte Informationen wie PDF-Dokumente, Scans oder Freitexte analysieren lassen. Hierbei kooperiert vers.diagnose mit den Versicherungsforen Leipzig und Senacor. Die Plattform vers.diagnose baut ihr Angebot in der digitalen Risikoprüfung biometrischer Produkte aus und führt eine KI-gestützte Dokumentenanalyse ein. Künftig haben Makler und Versicherer die Möglichkeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact