Berlin (ots) -Angetrieben von OmniSense 3.0 mit 360° 3D-LiDAR und binokularer KI-Vision für kabellose Kartierung und souveränes Mähen in jedem GeländeDreame Technology (https://de.dreametech.com/), ein führender Anbieter von Smart-Home- und vernetzten Gartenlösungen, kündigt auf der CES 2026 im Vorfeld den Launch seiner bislang fortschrittlichsten Mähroboter an: die Dreame A3 AWD Pro Serie. Ausgestattet mit der neuen OmniSense 3.0 Navigation, dem weiterentwickelten EdgeMaster 2.0 für nahezu randloses Mähen sowie drehmomentstarken 4WD-Nabenmotoren, wurde die A3 AWD Pro Serie für mühelose Präzision selbst auf anspruchsvollen Rasenflächen entwickelt. Beide Modelle - A3 AWD Pro 3500 und A3 AWD Pro 5000 - sind ab März 2026 erhältlich.Die A3 AWD Pro Modelle wurden speziell für steile Hänge, unebenes Gelände, enge Passagen und mehrzonige Gärten konzipiert. Sie kombinieren zuverlässige Allrad-Traktion mit schneller, gleichmäßiger Flächenabdeckung. EdgeMaster 2.0 erweitert die Schnittreichweite bis an Kanten und Ecken, um manuelle Nacharbeiten zu minimieren, während zwei schwimmend gelagerte Schneidscheiben mit einer großzügigen Schnittbreite von 40 cm große Flächen effizient bearbeiten, ohne Kompromisse bei der Schnittqualität einzugehen. Über das Mähen hinaus integriert die Serie KI-gestützte Hinderniserkennung, intelligente Tierschutzmodi sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz und zur Aufwertung des Außenbereichs.Zentrale Highlights der A3 AWD Pro SerieOmniSense 3.0 3D-LiDAR + Dual Vision: Kabellose Installation & KI-Auto-Mapping bis zu 5.000 m²Erleben Sie Rasenpflege auf einem neuen Niveau mit OmniSense 3.0 - einem fortschrittlichen 3D-Ultra-Sensorsystem, das 360°-3D-LiDAR, binokulare KI-Vision und zwei algorithmusoptimierte 1080p-HDR-Kameras kombiniert, um ein präzises, Echtzeit-3D-Verständnis Ihres Gartens zu erzeugen. Einfach einschalten und kartieren - ganz ohne zusätzliches Zubehör wie Begrenzungskabel, Baken, GPS-Stangen, Antennen oder weitere Hilfsmittel. OmniSense 3.0 ermöglicht Auto-Mapping*, indem es Grasflächen von Nicht-Grasflächen unterscheidet, schnell Punktwolken-Daten sammelt und daraus eine virtuelle Begrenzung sowie eine 3D-Rasenkarte bis zu 3.500 / 5.000 m² (modellabhängig) erstellt. Mit bis zu 70 m* LiDAR-Erfassungsreichweite, einem 360°* großen Sichtfeld und zentimetergenauer Präzision sorgt das System für stabile Positionierung und sichere Navigation unter Bäumen, durch enge Durchgänge, über unregelmäßige oder nasse Flächen sowie entlang schattiger Hänge - selbst bei wenig Licht oder schwachem GPS-Signal.4WD-Nabenmotoren: Bewältigt 80 % (38,7°) Steigung & 5,5 cm HindernisseDie Dreame A3 AWD Pro Serie ist mit Allrad-Nabenmotoren ausgestattet und meistert Steigungen von bis zu 80 % (38,7°)* sowie vertikale Hindernisse bis zu 5,5 cm*. Damit bewältigt sie typische Herausforderungen wie Bodenlöcher oder Steine mühelos. Vordere Omni-Räder ermöglichen sanfte Nullwendemanöver, während hintere Offroad-Räder für starke Traktion sorgen. Die verbesserte Federung erhöht die Stabilität auf unebenem Untergrund, und ein stoßdämpfender Stoßfänger gewährleistet einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb.Effizientes Doppelscheiben-Mähsystem: 40 cm Schnittbreite, 3-10 cm Schnitthöhe* mit schwimmender LagerungDie A3 AWD Pro Serie verfügt über zwei Schneidscheiben, die auf getrennten Ebenen arbeiten und eine Schnittbreite von 40 cm für eine schnellere Flächenabdeckung bei gleichmäßigem, sauberen Schnittbild bieten. Die Schnitthöhe lässt sich bequem in der Dreamehome App von 3-10 cm* einstellen. Das verstärkte Schneidsystem ist zudem für dichtes, über 15 cm hohes Gras ausgelegt. Mit nur einem Fingertipp definieren Sie Ihre gewünschte Grashöhe für einen dauerhaft gepflegten Rasen.EdgeMaster 2.0: <3 cm* randnahes Mähen für saubere KantenEdgeMaster 2.0 verschiebt die Schneidscheiben entlang der Ränder nach außen und reduziert den Abstand zwischen Scheibe und Kante auf unter 3 cm* - für präzise und saubere Schnittergebnisse, insbesondere an unebenen oder erhöhten Begrenzungen. An flachen, ebenen Rändern fährt der Mäher besonders dicht entlang, um die Abdeckung zu maximieren und ein klar definiertes Gesamtbild zu erzielen.KI-Hindernisintelligenz: Erkennt & vermeidet über 300 RasenobjekteDank binokularer KI-Vision und 360°-3D-LiDAR erkennt und umgeht die A3 AWD Pro Serie mehr als 300 Objekte im Garten - von Möbeln und Werkzeugen bis hin zu kleineren Hindernissen wie Schläuchen, Bällen, Ästen und Tierkot sowie Vertiefungen, Haustieren, Wildtieren und Menschen. Zusätzlich bietet das System Live-Video, Personenerkennungs-Benachrichtigungen und Patrouillenfunktionen.36V Hochleistungsantrieb: 36V-10Ah-Akku mit automatischem Laden & Fortsetzen (bis zu 5.000 m²/Tag*)Die A3 AWD Pro Serie wird von einem leistungsstarken 36V-10Ah-Akku* angetrieben, der hohes Drehmoment für dichtes Gras und eine lange Laufzeit für Flächen bis zu 5.000 m² pro Tag* bietet. Wählen Sie den passenden Effizienzmodus für Ihren Garten: Standard 2.500 m²/24 h, Effizient 3.500 m²/24 h oder Rush 5.000 m²/24 h. Der Mäher arbeitet in U-förmigen Bahnen für eine gleichmäßige Abdeckung. Sinkt der Akkustand auf ein sicheres Minimum, speichert das Gerät seine Position, fährt automatisch zur Ladestation zurück und setzt den Mähvorgang anschließend an derselben Stelle fort (oder auf Befehl). Eine optionale Grasfangbox* hilft dabei, Schnittgut und Laub für ein besonders sauberes Ergebnis zu sammeln.Garden Guardian Sicherheit: Live-Ansicht, Patrouillen, Diebstahlschutz & tierfreundliche FunktionenDie A3 AWD Serie schützt Ihren Garten auch außerhalb des Mähbetriebs. Eine integrierte Frontkamera ermöglicht Live-Video in der App sowie geplante Sicherheits-Patrouillen. KI-gestützte Personenerkennung erkennt Aktivitäten und sendet sofortige Benachrichtigungen. Zum Diebstahlschutz bietet Dreame Link* (integrierte 4G-eSIM + GPS) Echtzeit-Tracking über Google Maps, Geofencing-Warnungen beim Verlassen definierter Bereiche sowie Hebealarme mit Warnton und sofortigen App-Hinweisen. AirTag-Kompatibilität* ergänzt den Schutz. Tierfreundliche Funktionen umfassen einen Niedriggeschwindigkeitsmodus, individuell einstellbare Tierschutzzonen und geplante Ruhezeiten (Do-Not-Disturb).Preise und VerfügbarkeitDie neue Dreame A3 AWD Pro Serie ist ab März 2026 erhältlich. Der Dreame A3 AWD Pro 3500 wird zu einem Preis von 2.599 EUR angeboten und ist über die offizielle Dreame-Website, Amazon sowie alle weiteren Dreame-Vertriebskanäle erhältlich.Der Dreame A3 AWD Pro 5000 ist zum Preis von 2.999 EUR erhältlich, ebenfalls über die offizielle Website, Amazon und alle weiteren Dreame-Kanäle.Hinweise:*70 m: Daten basieren auf Tests im Dreame-Labor.*360°: Daten basieren auf Tests im Dreame-Labor.*Auto-Mapping: Auch als automatische Begrenzungseinrichtung bezeichnet. Diese Funktion eignet sich am besten für Gärten mit klar definierten Rasenkanten. In diesem Fall steuern Sie den Mäher per Fernbedienung an den Rand des Rasens, aktivieren die automatische Kantenerkennung und lassen den Mäher den Rest erledigen. Bei komplexen Gartenformen mit unregelmäßigen Rändern kann eine manuelle Steuerung erforderlich sein.*38,7°: Daten basieren auf Tests im Dreame-Labor.*5,5 cm: Daten basieren auf Tests im Dreame-Labor.*Schnitthöhe 3-10 cm: Gemessen vom Schneidscheibenboden bis zum Untergrund. Basierend auf Tests im Dreame-Labor.*<3 cm: Im automatischen Mähmodus beträgt der Abstand zwischen Schneidscheibe und Kante weniger als 3 cm. Daten basieren auf Tests im Dreame-Labor.*36V 10Ah: Daten basieren auf Tests im Dreame-Labor.*5.000 m²/Tag: Akkukapazität variiert je nach Modell und Konfiguration. Der 10Ah-Akku ist im A3 AWD Pro 5000 verbaut. Details siehe technische Spezifikationen.*Link-Service-Abonnement inklusive: 1 Jahr für SKUs 2500 & 3500, 3 Jahre für SKU 5000. Die weitere Nutzung nach Ablauf erfordert einen separaten Kauf.*AirTag muss separat erworben werden.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/ (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/103481019/f01289d1402-st47s1)Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173033/6189965