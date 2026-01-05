Der in Österreich führende Onlinebroker Flatex hat die Transaktionen etwa 400.000 Privatanleger analysiert. Das Ergebnis: Internationale Technologiewerte dominierten sowohl die Handelsaktivität als auch die Portfoliostruktur. Mehr als die Hälfte der meistgehandelten Aktien lässt sich dem KI- und Technologiesektor zuordnen. Nvidia führt die Rangliste an, gefolgt von Novo Nordisk und BYD. Mit der OMV schafft es nur ein einziger heimischer Titel in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer