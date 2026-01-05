München (ots) -Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern schreibt zum sechsten Mal ihren Award für Vielfalt und Respekt in der Pflege aus. Ausgezeichnet werden Einrichtungen, Pflegedienste und Projekte, die Diversität vorleben und diversitätssensible Pflege erfolgreich in ihrer Arbeit umsetzen.Bewerben können sich bis zum 16. Januar 2026 alle Organisationen, die innovative Konzepte zur Förderung von Vielfalt entwickelt und erste Maßnahmen eingeführt haben. Der Award ist mit 2.000 Euro dotiert; die Preisverleihung findet im April 2026 auf der ALTENPFLEGE-Messe in Essen statt."Diversität sowohl bei Pflegeteams als auch bei den Pflegebedürftigen ist zunehmend gelebte Realität. Mit unserem Preis wollen wir diejenigen auszeichnen, die wichtige Schritte gehen, um diese Vielfalt zu gestalten und in eine respektvolle Pflegekultur zu übersetzen," sagt Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung.Preisträger der vergangenen Jahre waren u. a. vielfältig. GmbH, hoffmannsgarten GmbH, AGAPLESION MARKUS DIAKONIE gGmbH - AGAPLESION SCHWANTHALER CARRÉE, Hilfe im Alter gGmbH und das Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg der Immanuel-Miteinander Leben GmbH.Weitere Informationen und das Bewerbungsformular sind erhältlich unter: www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-awardBewerbungsschluss: 16. Januar 2026Über die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles AlternDie 2020 gegründete gemeinnützige Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern, ebenso wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Pflege und Medizin. Im Fokus stehen dabei alle in der Pflege tätigen Personen, für die Angebote entwickelt werden, die ihre körperliche wie mentale Gesundheit stärken. Auf diese Weise werden auch Pflegebedürftige mitbedacht. Würde, Anerkennung und Respekt für alle Seiten - das ist das ganzheitliche Motto der Stiftung.Pressekontakt:Elisabeth Scharfenbergelisabeth.scharfenberg@korian-stiftung.deTel: 089 - 24 20 65 - 280www.korian-stiftung.deOriginal-Content von: Korian Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156472/6189973