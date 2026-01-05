DJ Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C): Net Asset Value(s)

Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C) (TPHU LN) Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C): Net Asset Value(s) 05-Jan-2026 / 09:11 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Japan Topix UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C) DEALING DATE: 02-Jan-2026 NAV PER SHARE: USD: 171.5232 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 201318 CODE: TPHU LN ISIN: LU1681037948 =---------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =---------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681037948 Category Code: NAV TIDM: TPHU LN LEI Code: 549300RRCUA32TDY5A92 Sequence No.: 413669 EQS News ID: 2254462 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

