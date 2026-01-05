Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Branicks: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen DIC REI und VIB - AnleihenewsWie am 30. Oktober 2025 angekündigt beabsichtigen die DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien ("DIC REI KGaA"), eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Branicks Group AG ("Branicks") (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) und die VIB Vermögen AG ("VIB") den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags nach § 291 AktG zwischen der DIC REI KGaA als herrschendem und der VIB als beherrschtem Unternehmen ("BGAV" oder "Vertrag"), so die Branicks Group AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres enetnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de