2025 war mehr als jeder fünfte neu zugelassene Pkw in der Schweiz rein elektrisch angetrieben. Zusammen mit den Plug-in-Hybriden machten Steckerfahrzeuge rund ein Drittel aller Neuzulassungen aus. Batterie-elektrische Pkw erzielten 2025 einen Marktanteil von 22,8 Prozent, was einem Plus von 3,5 Prozentpunkten gegenüber 2024 entspricht, wie der Verband Swiss eMobility mitteilt. Laut dem Datenportal des Verbands wurden 50.975 Elektroautos neu zugelassen,
