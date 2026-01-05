Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 05
[05.01.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.01.26
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|89,719,975.95
|9.8511
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,093,646.89
|98.9018
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,456,834.48
|112.2042
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,388,340.78
|120.2352
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE00BN0T9H70
|69,168.00
|GBP
|0
|8,069,863.90
|116.6705
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,000,640.61
|108.9461
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE00BKX90W50
|16,624.00
|CHF
|0
|1,612,476.58
|96.9969
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000L1I4R94
|1,051,617.00
|USD
|0
|12,217,128.64
|11.6175
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000LJG9WK1
|470,302.00
|GBP
|0
|4,753,253.87
|10.1068
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|491,452.06
|12.1433
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|421,662,531.94
|113.6389
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,697,592.34
|10.205
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,957,205.70
|11.3299
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,897,178.21
|10.7502
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|816,741.54
|11.0999
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,976,127.46
|10.5096
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|672,513.48
|10.4384
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,686,386.85
|10.1505
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,095.26
|10.009
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|02.01.26
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,439,419.20
|10.6655
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|02.01.26
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,385,761.52
|10.3374
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000J8RGOJ4
|994,457.00
|USD
|0
|9,964,456.93
|10.02
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|02.01.26
|IE000P9STSM0
|1,000.00
|MXN
|0
|1,003,749.56
|1003.7496
