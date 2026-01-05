Anzeige
Montag, 05.01.2026
Rohstoff-Bombe: Germanium & Gallium: Ein US-Projekt rückt nach dieser News jetzt in den Fokus - mitten in Nevada
PR Newswire
05.01.2026 09:54 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 05

[05.01.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 89,719,975.95 9.8511
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,093,646.89 98.9018
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,456,834.48 112.2042
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,388,340.78 120.2352
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE00BN0T9H70 69,168.00 GBP 0 8,069,863.90 116.6705
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,000,640.61 108.9461
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE00BKX90W50 16,624.00 CHF 0 1,612,476.58 96.9969
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000L1I4R94 1,051,617.00 USD 0 12,217,128.64 11.6175
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000LJG9WK1 470,302.00 GBP 0 4,753,253.87 10.1068
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 491,452.06 12.1433
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 421,662,531.94 113.6389
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,697,592.34 10.205
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000LH4DDC2 172,747.00 EUR 0 1,957,205.70 11.3299
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,897,178.21 10.7502
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 816,741.54 11.0999
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,976,127.46 10.5096
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 672,513.48 10.4384
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,686,386.85 10.1505
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,095.26 10.009
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,439,419.20 10.6655
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,385,761.52 10.3374
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000J8RGOJ4 994,457.00 USD 0 9,964,456.93 10.02
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
02.01.26 IE000P9STSM0 1,000.00 MXN 0 1,003,749.56 1003.7496

© 2026 PR Newswire
